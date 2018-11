Facebook

Nadine Leopold © APA/CLARY

Zum bereits zweiten Mal war eine Kärntnerin mit dabei, als die Engel für "Victoria's Secret" über den Laufsteg schwebten: Nadine Leopold (24) aus Wolfsberg präsentierte bei dem zehn Millionen Dollar teuren Spektakel unter anderem ein Casual Outfit mit Jogginghose und BH-Oberteil.

Ob Leopold wie im Vorjahr noch einen zweiten Look präsentierte, wird man bei der TV-Ausstrahlung am 2. Dezember sehen.

Bei der Show bekam sie Unterstützung von zu Hause: Ihre Mutter und ihr Bruder waren in New York mit dabei.

Victorias Secret: Heiße Engel auf dem Laufsteg Das schwedische Model Elsa Hosk (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) Die Dänin Josephine Skriver (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) Barbara Fialho aus Brasilien (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) Lorena Rae kommt aus Deutschland. (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) Kelsea Ballerini sorgt mit ihrer Musik für die richtige Stimmung auf dem Catwalk. (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) Auch wieder mit von der Partie: die Brasilianerin Adriana Lima (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) Klicken Sie sich durch die besten Bilder aus New York! (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) 1/29