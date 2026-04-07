Die Wolfsbergerin Anna Kositz lief vor Kurzem erfolgreich beim Halbmarathon in Lissabon mit, der zur „SuperHalfs“-Serie gehört. „Der Lauf in Lissabon war sensationell. Der Start über die berühmte Brücke Ponte 25 de Abril war unglaublich beeindruckend. Die Stimmung war auch richtig toll, da war die Hitze während des Laufs eigentlich egal, auch wenn ich es zum Ende hin schon gespürt habe.“ Trotz Hitze lief sie mit 1:35:06 eine neue Bestzeit. „Eine stetige Verbesserung ist mein Ansporn. Genial, dass es in Lissabon wieder geklappt hat, mich zu steigern.“

Die Pharmazie-Studentin entdeckte während der Corona-Zeit ihre Leidenschaft fürs Laufen. Was als Hobby begann, wurde schnell ernst. Nach Fehlern in der Vorbereitung auf den Wien Marathon 2023 zog sie Konsequenzen: „Ich wollte 2023 beim Wien Marathon starten und habe in der Vorbereitung vieles falsch gemacht. So habe ich am eigenen Leib erfahren, dass die richtige Vorbereitung und ein guter Trainingsplan sehr wichtig sind.“

Nach einer verletzungsbedingten Pause setzte sie sich intensiv mit Training, Planung und Regeneration auseinander. Der Lohn: Im Februar 2024 lief sie in Alicante ihren ersten Halbmarathon, kurz darauf folgte der Wien Marathon in 3:44:29. „Es war einfach ein geniales Erlebnis, ich hatte über die gesamte Distanz einfach Spaß und Freude am Laufen.“

Kositz entwickelt ihre Trainingspläne selbst weiter und setzt zur Verletzungsprävention auf Krafttraining. 2025 verbesserte sie beim Wien Marathon trotz schwieriger Bedingungen ihre Zeit um rund 20 Minuten: „Die Bedingungen 2025 waren wirklich herausfordernd, es war sehr windig und kalt, und dass ich dann schlussendlich doch eine Verbesserung meiner Zeit erreichen konnte, war eine großartige Erfahrung.“

Ein großes Ziel sind die World Marathon Majors. 2025 qualifizierte sie sich für Berlin und finishte erfolgreich. Auch beim Wings for Life World Run, bei Trailruns und bei Hyrox war sie bereits am Start: „Dass ein Hyrox-Bewerb eine ganz andere Fitness-Competition ist, hat mir nichts ausgemacht, denn hier werden zwei meiner Steckenpferde kombiniert, nämlich das Laufen und funktionelles Krafttraining. “ Heuer startet sie wieder beim Wien Marathon, vorbereitet durch den Halbmarathon in Lissabon.