Sobald er Luft holt und Saxophon spielt, ist er in seinem Element: Musiker Edgar Unterkirchner. „Dann könnte die Welt um mich untergehen“, lacht der 51-jährige Lavanttaler, der für die von ihm komponierte Filmmusik bereits mehrfach preisgekrönt wurde. Als Würdigung für seine Leistung als Kulturbotschafter wurde dem Ausnahmemusiker Anfang des Jahres auch das Ehrenzeichen des Landes Kärnten und der Professoren-Titel verliehen.

Gewusst hat er davon im Vorfeld nichts. „Mein Kollege Tonč Feinig und ich waren eingeladen, um die feierliche Auszeichnung verdienter Kulturschaffender in Kärnten musikalisch zu umrahmen“, erzählt Edgar Unterkirchner von diesem Abend: „Gegen Ende der Veranstaltung sagte dann Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), dass noch zwei Ehrungen übrig sind, und das kam für Tonč und mich total überraschend.“ Überraschung und Freude waren dementsprechend groß: „Obwohl ich nicht der Mensch bin, dem Auszeichnungen und Titel wichtig sind, hatte ich eine Riesenfreude, dass mein Engagement gewürdigt wird.“

Die Musiker Tonč Feinig und Edgar Unterkirchner wurden für die musikalische Umrahmung der Feier engagiert. Dass die beiden das Ehrenzeichen des Landes erhalten, war eine Überraschung © LPD/Helge Bauer

Gewürdigt wird Unterkirchners Engagement und sein Werdegang auch durch ein Porträt, das am 19. April um 12.30 Uhr in „Kreuz und quer“ in ORF 2 ausgestrahlt wird. Dafür wurde der Musiker vier Tage lang von einem Kamerateam begleitet – auch drei Weggefährten kommen zu Wort. Ausgestrahlt wird ein 25-minütiger Beitrag. „Eine Kurzversion davon, nämlich ein Beitrag über acht Minuten, wurde schon am Dreikönigstag ausgestrahlt. Ich hatte erst Angst, wie ich im Beitrag rüberkommen werde, nachdem ich mich komplett geöffnet habe, aber die vielen positiven Rückmeldungen haben mich berührt“, sagt Unterkirchner, der mit seiner Frau Karin, Sohn Noah (8) und Hündchen Lucy in einem Holzhaus im Bergdorf Pölling lebt. Für ihn ist das ein Ort, der ihn erdet. Weitere Ausstrahlungstermine gibt‘s am 21. April in „Kreuz und Quer“ um 23.05 Uhr im ORF und am 25. April um 11 Uhr auf ARD Alpha.

Edgar Unterkirchner mit Hündchen Lucy © Privat

„Zwei Tage lang wurde in Pölling und auf der Saualpe gedreht, einen Tag im Kapuzinerkloster in Irdning bei Bruder Rudolf Leichtfried und einen Tag bei Schriftsteller Peter Turrini, obwohl er keine Interviews mehr gibt. Das hat mich sehr geehrt", erzählt Unterkirchner. Mit Turrini verbinde ihn eine „künstlerische Freundschaft“. „Ich durfte die Filmmusik zur Doku über seinen 75. Geburtstag komponieren. Peter Turrini ist wie ein Mentor für mich und hat mich stets ermutigt, meinen eigenen Weg zu gehen", ist Unterkirchner dankbar.

„Mit 18 wollte ich Mönch werden“

Und die Verbindung zum Kloster? „Mit 18 wollte ich eigentlich Mönch werden, weil ich unglücklich und unzufrieden war und begab mich zehn Tage lang ins Kloster Irdning, das eine Art Schweigekloster ist. Doch in diesen Tagen reifte die Gewissheit, dass das nicht mein Weg ist, sondern die Musik“, lacht Unterkirchner und fügt hinzu: „Umgekehrt habe ich dort Bruder Rudolf Leichtfried kennengelernt, mit dem ich heute noch freundschaftlich verbunden bin. Er wollte damals Musiker werden und entschied sich für das Kloster. Unsere Begegnung nahm also eine interessante Wendung.“ Als dritte Weggefährtin hat sich der ORF die Harfinistin Hannah Senfter ausgesucht, die seit ihrer Hochzeit im Februar Hannah Haslinger heißt und mit der Unterkirchner oft zusammen auf der Bühne steht. So auch in der Pfarrkirche Pölling, die im Zuge von Unterkirchners Musikreihe „Kultur am Berg“ immer wieder die Kulisse für hochklassige musikalische und künstlerische Darbietungen liefert.

Das Kamerateam filmte auch, als Edgar Unterkirchner mit Harfinistin Hannah Haslinger in der Pfarrkirche Pölling musizierte © Privat

Offen spricht der Profimusiker auch über dunkle Zeiten – als er unfallbedingt ein Pflegefall war. „Mit Dauerkatheter und Windeln. Das war 2011. Damals wollte ich einen Brief in einer abschüssigen Einfahrt einwerfen und wurde von hinten von meinem eigenen Auto überrollt und zwischen zwei Autos eingeklemmt. Mein Becken war doppelt gebrochen und verschoben, ich war wochenlang aufgrund der Schmerzen auf Morphium, konnte mich nicht bewegen und nur die Decke anstarren. Als ich nach zwei Monaten erstmals alleine mit dem Rollstuhl aufs WC konnte, wusste ich: Das Leben geht weiter, die Welt liegt mir zu Füßen“, kann Unterkirchner rückblickend darüber lachen. Er kämpfte sich zurück ins Leben. „Nach so einem Erlebnis besinnt man sich auf das Wesentliche im Leben.“