Der Schock in der Gemeinde Reichenfels sitzt tief, seit bekannt wurde, dass der geplante Umbau des örtlichen Schulcampus dem Sparstift des Landes zum Opfer fallen wird. Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP) musste dem Gemeinderat in seiner letzten Sitzung darüber berichten. Konkret sind Kürzungen im Bildungsbaufonds schuld, dass einzelne Projekte – darunter der Ausbau des Reichenfelser Schulcampus – in ihrer Realisierung verschoben werden müssen.