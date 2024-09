Schulleitungswechsel an zwei Lavanttaler Schulen: Mit 1. September trat Edith Rindler die provisorische Schulleitung in der Volksschule St. Margarethen an. „Das Unterrichten ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Besonders am Herzen liegt mir die Lesekompetenz und Leseförderung. Kinder zum Lesen zu motivieren und ihre Freude an Büchern zu wecken, ist mir immer ein besonderes Anliegen gewesen“, so die 59-Jährige, die seit 1992 an der Volksschule tätig ist. Ein besonderer Meilenstein in ihrer Laufbahn war das Literaturprojekt, aus dem die Schulbücherei entstand. Bereits seit 15 Jahren war sie als stellvertretende Schulleiterin tätig. „Ich freue mich nun sehr auf die Leitung und auf eine gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Schulteam, sei es mit meinen Kollegen und Kolleginnen, dem Elternverein oder der Hortbetreuung und allen, die dazugehören“, so die Mutter von drei Töchtern, die ebenfalls den Weg in den Lehrberuf gewählt haben. Rindler werde auch eine Klassenlehrerin einer ersten Klasse sein.