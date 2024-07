Über Gläubigerantrag wurde am 31. Juli am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Yusuf Akbulut, Betreiber der Pizzeria „El Camino 5“ in St. Andrä, eröffnet. Er zählt auch zu den Wirten des Lavanttaler Geflügelfestes „Gackern“, das vom 9. bis 18. August auf der Loretowiese in St. Andrä wieder abgehalten wird.

Die Höhe der Passiva sind dem Kreditschutzverband von 1870 und dem Alpenländischen Kreditorenverband derzeit noch nicht bekannt. Beschäftigt werden insgesamt fünf Mitarbeiter. Zum Insolvenzverwalter wurde Christian Ragger, Anwalt aus Wolfsberg, bestellt. Forderungen können bis zum 19. August unter klagenfurt@akveuropa.at oder insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.