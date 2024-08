Bei der Airpower in Zeltweg beschlossen die beiden Lavanttaler Gerhard Seifried und Eugen Pongratz gemeinsame Sache zu machen: „Ich habe ihn damals gefragt, ob er Mitarbeiter sucht und habe sofort mich vorgeschlagen“, erinnert sich Berufspilot Pongratz. Zwei Wochen später wurde die Zusammenarbeit besiegelt, seit einem Jahr beraten die beiden nun gemeinsam Klientinnen und Klienten aus der Wirtschaft und Politik. „Diese Coachings werden natürlich streng vertraulich behandelt“, sagt Pongratz, der als „Decision Coach“ Tipps dahingehend gibt, wie in Stresssituationen gute und richtige Entscheidungen getroffen werden. „Das ist als Pilot mein tägliches Brot“, sagt er.

„1A-Typen“

Die Klienten werden üblicherweise einen Tag lang gecoacht. „Dabei handelt es sich um Leute, die schon gut unterwegs sind, aber weiterkommen wollen, ganz an die Spitze. Sie sind sehr leistungsorientiert, wir nennen sie 1A-Typen“, sagt Seifried, der sich vor zehn Jahren als „Executive Coach“ selbstständig machte und dafür sorgt, dass seine Klienten, darunter Geschäftsführende, Vorstände, aber auch Politikerinnen und Politiker, „einen sehr guten Auftritt hinlegen“. Seit einigen Jahren hat er auch einen Standort in Wien.

Als Solounternehmer ist Seifried den Alleingang gewohnt. „Eugen ist ein Vollprofi in allem, was er macht. Egal ob beim Coaching, als Speaker oder als Langstreckenpilot bei Austrian. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit“, schwärmt Seifried. Kennengelernt haben sich die beiden schon vor Jahrzehnten. Damals war Seifried noch Bürgermeister von Wolfsberg und Pongratz einer der wenigen Draken-Piloten in Kärnten. Mittlerweile lebt Pongratz der Liebe wegen in Graz und fliegt eine Boeing 777. Buchungen für das Angebot des Duos sind unter www.gerhardseifried.at möglich.