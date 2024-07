Der Name Knusperstube lässt im ersten Moment zwar an ein Hexenhäuschen mit einem kleinen Ofen denken, doch davon ist das Lavanttaler Unternehmen von Peter Storfer weit entfernt. „Wir verarbeiten pro Tag zwölf bis 15 Tonnen Mehl und haben 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt der 43-Jährige, der das vom Vater Edwin Storfer aufgebaute Unternehmen fortführt. Die Großbäckerei ist auf Produktion für den Handel spezialisiert und beliefert unter anderem österreichweit Hofer-Supermärkte. Das gefragteste Produkt sind übrigens die Zuckerreinkerln, wie der Firmenchef verrät. 25.000 Stück werden an Spitzentagen gebacken. Und zu bestimmten Zeiten, wie etwa Weihnachten, sind die Lavanttaler Backwaren auch in slowenischen Hofer-Märkten erhältlich. „Wir sind von der Mitarbeiteranzahl und Produktionsstandort vielleicht nicht die größte Bäckerei, aber vom Ausstoß her zählen wir zu den größten im Süden Österreichs“, ist Storfer stolz.

„Quereinsteiger als Funktionär“

Als „Quereinsteiger“, wie er es selbst nennt, übernimmt der Unternehmer nun eine neue Funktionärsrolle in der Wirtschaftskammer Kärnten. Denn er folgt als Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk dem langjährigen Obmann Klaus Kronlechner nach. Dass die Stimmung bei vielen Kärntner Gewerbe- und Handwerksbetrieben derzeit etwas trüb ist, stellt er nicht in Abrede. Die Baukrise macht etlichen zu schaffen. Und seine eigene Branche, die Bäcker, stehen aufgrund gestiegener Rohstoff-, Energie- und Lohnkosten unter Druck. Nichtsdestotrotz betont er: „Wir haben viele tolle Unternehmen in Kärnten. Das Gefährlichste ist, wenn wir in der aktuellen Situation unsere Hoffnung verlieren. Meine Aufgabe wird vor allem auch sein, Positives vor den Vorhang zu holen und Optimismus zu verbreiten.“

Bekannt ist Storfer für die Großbäckerei Knusperstube und das Café, doch er selbst betont: „Mein Herz gehört der Technik.“ Der HTL-Absolvent, der ursprünglich als Techniker ins Familienunternehmen eingestiegen ist, ist zwar Bäckermeister und auch Lehrabschluss-Prüfer, doch seine Leidenschaft lässt ihn nicht los. Er führt daher auch ein eigenes Elektrounternehmen. Der acht Mitarbeiter starke Betrieb wartet sämtliche Anlagen und Elektroinstallationen in den Gebäuden der Firma Knusperstube, übernimmt aber auch externe Aufträge und macht Hausinstallationen.

Privat hat Storfer vor rund 23 Jahren sein Glück gefunden. Mit seiner Frau, die als Verwaltungsleiterin im Unternehmen unter anderem Personal, Verkauf und Organisation verantwortet, hat er zwei erwachsene Söhne. Der ältere ist im Ausland tätig, der jüngere im Elektrounternehmen.