Das Team der Jungen Wirtschaft (JW) im Bezirk Wolfsberg wurde im Rahmen der Sitzung des Bezirksstellenausschusses neu gewählt. Johannes Reimansteiner folgt Unternehmer Gerhard Waschier als Vorsitzender nach. Das weitere Team besteht aus Marco Dinauer, Birgit Goriupp, Andreas Oswald, Bettina Traussnig, Elisabeth Treffer und Franz Zarfl.

Das Team: Andreas Oswald, Birgit Goriupp, Jenny Stojec, Johannes Reimansteiner , Franz Zarfl, Elisabeth Treffer und Marco Dinauer (von links) © Fotografie Gutschi

„Wir möchten an die erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und Initiativen auch in Zukunft anschließen, aber auch das Netzwerk für Jungunternehmerinnen und Unternehmer in der Region weiter ausbauen“, sagt Reimansteiner, der seit 2013 eine eigene Werbeagentur namens „Digitalraum TCC“ mit den Schwerpunkten Beratung, Gestaltung, Programmierung und Druck leitet. Schwerpunkte des Unternehmens, in dem drei Mitarbeiter beschäftigt werden, sind Werbeauftritte, Logos und Webseiten von Firmen. Neben der Werbeagentur verfügt der Absolvent der HTL Wolfsberg auch über eine Handelsfirma für Werkstatt-, Industrie- und Gewerbeböden.

An Motivation fehle es dem 37-Jährigen nicht. Die Schwerpunkte der Jungen Wirtschaft sollen die Bereiche Netzwerk, Information, Bildung und Gesellschaftliches darstellen. „Die Zukunft ist noch offen, wir sind am Planen und streben ein Wachstum an“, sagt er. Die Junge Wirtschaft ist ein freiwilliger Zusammenschluss junger, unternehmerisch denkender Menschen. Als eine überparteiliche Plattform stellt sie für ihre Mitglieder ein Netzwerk zum Knüpfen von Geschäftskontakten, zum Erfahrungsaustausch sowie zur Interessenvertretung dar.