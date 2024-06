Seit Jahrzehnten werden bei „Hermes Pharma“ in Wolfsberg Brause-, Kau- und Lutschtabletten sowie Instantgetränke und Direktgranulate für Gesundheitsunternehmen hergestellt. Doch der Produktionsstandort mit seinen rund 400 Mitarbeitern im Norden von Wolfsberg stößt an seine räumlichen Grenzen und so hat das Unternehmen zwei externe Lager angemietet, um den zusätzlichen Platzbedarf abdecken zu können. Nachdem sich diese temporäre Lösung laut David Brauchart, Geschäftsführer und Leiter des „Hermes Pharma“-Standortes in Wolfsberg, als „nicht zukunftstauglich“ erwiesen hat, hat das Unternehmen entschieden, die Lagerkapazitäten zu erweitern und ein großes externes Lager in Wolfsberg errichten zu lassen.

12.000 neue Stellflächen

„Das Projekt zielt auch darauf ab, die vorhandenen Außenlager sowie das Lager im Werk 1 aufzulösen. Durch diesen Schritt werden die Transportwege verkürzt, was die Effizienz erhöht, um den wachsenden Bedarf besser zu decken“, fährt Brauchart fort. Immerhin verzeichnet das Pharma-Unternehmen einen stetigen Anstieg von Kundenaufträgen. „Diese Situation ist erfreulich und zugleich herausfordernd“, so der Geschäftsführer. Denn die Produktion von Fertigwaren sowie der Einkauf von Vormaterialien verzeichnen einen kontinuierlichen Zuwachs. „Diese positive Entwicklung brachte jedoch eine drängende Frage mit sich: Wohin mit den wachsenden Mengen an Paletten?“ Und so werden im neuen Lager rund 12.000 neue Stellflächen geschaffen.

Im Laufe des Julis soll das Hochregallager im Industriepark St. Stefan in Betrieb gehen © KK/Hermes Pharma

Das externe Hochregallager wurde von der Hermes Pharma gemeinsam mit der Klade Verwaltungs GmbH mit Geschäftsführer Peter Klade geplant und am Standort „Am Industriepark 11 – 13“ in St. Stefan realisiert, wo unter anderem auch die „Brau Union“ mit ihrem neuen Standort angesiedelt ist. Die technische Planung sowie Baubegleitung übernahm das Planungsbüro Feimuth. Durch das neue externe Außenlager, das im Laufe des Julis in Betrieb gehen soll, wurden zusätzliche Arbeitsplätze im Logistikbereich geschaffen. Dieses Projekt ist laut Brauchart „ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Hermes Pharma und sichert den Standort nachhaltig ab“.