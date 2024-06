Der Wolfsberger Szene-Gastronom Manuel „Manni“ Wutscher (36) startete kürzlich mit seinem nächsten Projekt durch: Er ist der neue Pächter vom Strandbad Greif am Nordufer des Klopeiner Sees, das er am 15. Mai unter dem Namen „Plunch“ neu eröffnet hat. Im Strandbad selbst, das über drei Stege sowie einen Tretboot- und Stand-up-Paddle-Verleih verfügt, ist Platz für 400 Badegäste. Im Gastrobereich mit Selbstbedienungszone können 70 Besucher auf der Terrasse des Strandlokals Platz nehmen.

Umtriebiger Wirt

„Manche fragen sich natürlich, was denn der Manni denn noch alles machen will“, sagt der Gastwirt, der das Lokal „Embassy“ in Wolfsberg betreibt, im Winter außerdem die Schirmbar auf der Koralpe und „nebenbei“ noch bei Großveranstaltungen vertreten ist wie dem Gackern. Ende Oktober wird er auch ein Restaurant mit Platz für 220 Gäste im Euco-Center in Wolfsberg eröffnen, das gerade umgebaut wird. „Da steckt schon eine Firmenstrategie dahinter. Ich will nämlich drei oder vier Euco-Mitarbeiter übernehmen und wenn ich das nicht jetzt schon mache, werden sie vom AMS weitervermittelt und sind dann nicht mehr verfügbar. Daher brauche ich für sie jetzt schon Arbeit. Abgesehen davon habe ich einen Pool von 15 Mitarbeitern, die alle arbeiten wollen und das ,Embassy‘ hat nur an vier Tagen pro Woche offen“, erklärt Wutscher.

Das Strandbad Greif am Klopeiner See heißt nun „Plunch“ © Privat

Beim Strandbad am Klopeiner See habe Wutscher „explizit nur für den heurigen Sommer zugesagt“, erklärt der umtriebige Gastronom: „Der Vorteil dort ist, dass ich keinen einzigen Cent investieren muss und alles picobello beinander ist, bis hin zu den geputzten Küchengeräten.“ Mittelfristig will sich Wutscher mit seiner Lebensgefährtin Carmen Rosenfelder nur noch auf das Restaurant „Die Botschaft“ im Euco-Center in Wolfsberg konzentrieren, das an sieben Tagen pro Woche offen haben wird. „In ein paar Jahren werden wir dann auch das ,Embassy‘ aufgeben, obwohl es mittlerweile das einzige Nachtlokal in Wolfsberg ist, das noch gut läuft“, sagt Wutscher.

6,50 Euro Eintritt

Im Strandbad direkt beim Hotel Greif am Klopeiner See zahlen Erwachsene 6,50 Euro Eintritt und Kinder 3,20 Euro, ab 15 Uhr sind es 3 Euro beziehungsweise 1,50 Euro. „Wir werden die Badegäste mit frischen Gerichten verwöhnen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch viele Wolfsberger begrüßen können“, sagt Wutscher. Auf der Karte nicht fehlen dürfen Wiener Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat um 15 Euro sowie Pommes um 4,50 Euro.