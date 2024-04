Aktuell besuchen 72 Kinder, aufgeteilt auf drei Gruppen, den Gemeindekindergarten in Frantschach-St. Gertraud. Nachdem der Kindergarten aufgrund der dort untergebrachten Kindertagesstätte für Ein- bis Dreijährige längst zu klein ist, ist ein Teil der Kindergartenkinder jetzt schon in einem Provisorium in der Volksschule untergebracht. Doch schon bald werden alle Kindergartenkinder unter einem Dach spielen: Die Gemeinde wird nämlich den ehemaligen Werkskindergarten an der Lavant sanieren und Richtung Westen in Massivholzbauweise ausbauen. Geplant wurde das Gebäude von der Architekt Petschenig ZT GmbH in Abstimmung mit der Kindergartenleitung und der Abteilung 6/Elementarbildung des Landes.