Wie bereits in den vergangenen Jahren wird auch heuer wieder der Kiwanis Club Unterkärnten mit einer Charity-Aktion bei der Lavanttal-Rallye vertreten sein, die von 4. bis 6. April über die Bühne gehen wird. Unter dem Motto „Wir geben Gas für Lavanttaler Kinder in Not“ stellen sich neun Rallye-Piloten in den Dienst der guten Sache. Allen Interessierten ab 16 Jahren wird die Möglichkeit geboten, gegen einen Spendenbeitrag ab 150 Euro (Höhe abhängig von der gewählten Kategorie) am Beifahrersitz Platz zu nehmen und eine rasante Fahrt auf einer fünf Kilometer langen Rallye-Sonderprüfungsstrecke zu erleben. Anmeldungen unter 0664/34 555 63 oder martin.rachoinig@jobcreativ.com

Rund 25.000 Euro

Der Reinerlös wird für karitative Projekte, hauptsächlich im Raum Unterkärnten eingesetzt. Der Kiwanis Club Unterkärnten spendet insbesondere an bedürftige Kinder und Jugendliche sowie in Not geratene Familien. In den vergangenen Jahren kamen durch verkaufte Mitfahrten und Sponsorings insgesamt rund 25.000 Euro zusammen.

Die diesjährige Rallye-Charity-Aktion findet am 6. April ab 13.30 Uhr am Rundkurs Eitweg statt. Rallye-Begeisterte dürfen dabei unter anderem Bruno Thiry entgegenfiebern. Der belgische Rallye-Europameister des Jahres 2003 wird im Lavanttal einen Audi 200 Quattro von Wolf-Dieter Ihle fahren. Aber auch Marco Maurer und Patrik Lutz werden sich heuer wieder den Sonderprüfungen im Lavanttal stellen und sich bei der Charity-Aktion engagieren. Die beiden Tiroler hatten im Jahr 2022 auf der Sonderprüfung „Rundkurs Kamp-Vorderlimberg“ aufgrund eines Achsbruchs einen heftigen Abflug. Dieser ging für das Fahrerduo zum Glück glimpflich aus, nicht jedoch für den Audi Urquattro des Teams.

Diesjähriger Hauptsponsor der 46. Lavanttal Rallye ist die ASCO Anlagenbau Consulting GmbH mit Sitz in St. Andrä. „Laser Hero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg“ – so wird die Lavanttaler Rallye heißen. „Laser Hero“ ist eine Marke von der St. Andräer Firma. Dohr bezieht sich auf die Wolfsberger Firma Škoda Dohr mit Geschäftsführer Albert Stückler, der zum zweiten Mal als Sponsor auftritt. Im heurigen Jahr werden 83 Mannschaften aus acht Nationen ins Lavanttal kommen, wobei 52 Teams aus Österreich starten.