Am 22. Februar wurde verhandelt, jetzt darf offiziell bekannt gegeben werden, dass die ASCO Anlagenbau Consulting GmbH mit Sitz in St. Andrä der diesjährige Hauptsponsor der Lavanttaler Rallye ist. „Wir haben die Rallye schon immer ein bisschen unterstützt. Es ist eine gute Möglichkeit, unser Dienstleistungszentrum für Laserschnitte zu präsentieren“, sagt ASCO-Geschäftsführer Claus Kügele, der schon anstrebt, „die Rallye länger zu sponsern“. Die Suche nach einem Hauptsponsor war in den letzten zwei Jahren nicht so einfach. Zuletzt war „Lkw – Friends on the road“, eine Brancheninitiative der Wirtschaftskammer, der Hauptgönner.

„Laser Hero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg“ – so wird die Lavanttaler Rallye, die vom 4. bis 6. April stattfinden wird, heißen. „Laser Hero“ ist eine Marke von der St. Andräer Firma. Dohr bezieht sich auf die Wolfsberger Firma Škoda Dohr mit Geschäftsführer Albert Stückler, der zum zweiten Mal als Sponsor auftritt. „Ich bin überzeugt, dass wir durch die Hilfe der Sponsoren den Fans auch in der 46. Auflage wieder ein tolles Sportfest bieten können“, sagt MSC-Obmann Helmut Klösch.