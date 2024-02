„Hier soll ein Raum für Körper, Seele und Geist geschaffen werden. Ich habe schon im Jahr 2018 einen Pop-up-Store in Wolfsberg mit Yoga betrieben, da waren die Räumlichkeiten allerdings nicht optimal“, sagt Angelika Karrer (43), Hauptgründerin von der neu eröffneten Wohlfühloase „Hellgrün“ in der Johann-Offner-Straße 3/1 in Wolfsberg. Seit Herbst letzten Jahres habe sie mit ein paar Kolleginnen begonnen, an der Gründung von „Hellgrün“ zu feilen. „Nun bieten wir reguläre Kurse an“, freut sich Karrer. Am wichtigsten sei für sie dabei, einen Rückzugsort zu schaffen, wo die Kunden sich untereinander austauschen oder sich auch einmal Zeit für sich selbst nehmen können.

Vor Ort gibt es ein vielfältiges Kursangebot wie beispielsweise „Hatha Yoga“, „Forrest Yoga“, Aromakörperarbeiten, „Yin Yoga“, Yogaeinheiten für Schwangere, „Anusara Yoga“, Klangmassagen oder psychosoziale Beratungen. Sämtliche Informationen zu den Kursangeboten findet man auf der Website www.hellgruen.at oder per Mail unter info@hellgruen.at.