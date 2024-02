„Ich möchte bitte die bekannten Krapfen kaufen.“ Diesen Satz hört man in der Konditorei Hecher in den letzten Tagen öfters. Denn Mitten in der Wolfsberger Innenstadt – genauer gesagt in der Wiener Straße 6 – gibt es laut „Falstaff“-Krapfenvoting 2024 die besten Krapfen Kärntens. „Für uns war es bereits eine Überraschung, nominiert zu sein“, erzählt Nicol Hecher, Geschäftsführerin im Kaffeehaus. Als es dann der erste Platz wurde, war die Begeisterung groß. „Es freut uns, dass unsere Kunden so überzeugt von der Qualität unserer Produkte sind und für uns gestimmt haben“, so die 53-Jährige, die einen seltenen Einblick in die Backstube gewährt. Diese befindet sich im hinteren Teil des Betriebs. Sieben Mitarbeiter sind dort im Moment tätig.