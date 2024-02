Die Faschingssitzungen im Lavanttal sind bereits im vollen Gange. „Narrisch Guates“ gibt es aber auch bei den Faschingsumzügen zu sehen. Zahlreiche Veranstaltungen scharren bereits in den Startlöchern.

Reichenfels. Der Reichenfelser Faschingsumzug unter dem Motto „Kunterbunt“ startet am Faschingsdienstag, dem 13. Februar, um 11 Uhr. Treffpunkt ist beim Veranstaltungszentrum (Vaz)-Parkplatz, von wo aus die Narren durch den Ort ziehen. Musikalisch umrahmt wird das Narrentreiben vom Musikverein Reichenfels.

Bad St. Leonhard. Der Faschingsumzug findet am Faschingssamstag, dem 10. Februar, am Hauptplatz in Bad St. Leonhard statt. Beginn ist um 15 Uhr. Im Anschluss gibt es ein Masken Remmi Demmi im Kulturheim mit musikalischer Umrahmung der Big-Band der Stadtkapelle Bad St. Leonhard. Um 19 Uhr findet die Maskenprämierung statt.

Schiefling. Am Faschingssonntag, dem 11. Feber, beginnt der Faschingsumzug der Vereinskooperation Schiefling um 14 Uhr und führt durch das Ortszentrum von Schiefling. Anschließend findet das Remmi Demmi im Gasthaus „Die Nudlerei“ statt. Die Berger-Musi sorgt hier für Stimmung.

Preitenegg. In der höchst gelegenen Gemeinde des Tals startet der Umzug am Faschingssamstag, 10. Feber, bereits um 9.59 Uhr vor der Volksschule.

Theissenegg. Im Bergdorf wird der Faschingsumzug am Faschingssonntag, 11. Feber, um 13.30 Uhr gefeiert. Treffpunkt ist bei der ehemaligen Volksschule Theissenegg. Anschließend gibt es eine Kinderparty im Berghof Götschl.

Frantschach-St. Gertraud. Am Faschingsdienstag, dem 13. Februar, startet um 15 Uhr das närrische Treiben in Frantschach. Um 15 Uhr geht es los, dort starten die Maskierten beim Pflegeheim und begeben sich auf den Weg zum Dorfplatz, wo der Fasching nochmal ordentlich gefeiert wird.

Wolfsberg. In der Bezirkshauptstadt findet heuer am Faschingssamstag, dem 10. Februar, der alljährliche Faschingsumzug statt und führt von Bleiweißparkplatz über die Johann-Offner-Straße sowie die Bambergstraße bis hin zum Weiherplatz. Ab 10.45 Uhr sollen sich alle Teilnehmenden am Bleiweißparkplatz zusammenfinden, dort legt die Jury die Einteilung fest. Um 11.30 Uhr startet der Umzug. Der 11-er Rat der Faschingsgilde bewertet die am Umzug Teilnehmenden in den Kategorien Gruppen, Fahrzeuge und Einzelmasken, prämiert wird ab 13 Uhr am Weiherplatz. Den Prämierten winken LAV-Gutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro. Für den Umzug kann man sich noch bis 9. Februar unter https://www.wolfsberg.at/Buergerservice/Buergerservice-A-Z/Neues-aus-der-Stadt?aId=2290841181 anmelden.

St. Andrä. Ebenfalls am Faschingssamstag, dem 10. Februar, startet um 14 Uhr der Umzug in St. Andrä. Treffpunkt für die Narren ist bei der ehemaligen Adeg-Zentrale. Anmeldungen sind bei der Stadtgemeinde St. Andrä unter 04358/ 2710-40 oder unter kultur@st-andrae.at möglich. Die besten Masken und Wagen werden prämiert (1. Preis: 500 Euro, 2. Preis: 300 Euro, 3. Preis. 100 Euro). Faschingspartys in der Stadt laden auch nach dem Umzug zum Feiern ein. Im Anschluss wird zum Faschingsgschnas im St. Andräer Rathaussaal geladen.

St. Margarethen. Am Faschingssamstag, dem 10. Februar, findet in St. Margarethen der Umzug statt – los geht der Spaß um 14.44 Uhr. Vom Sportplatz geht es in Richtung Gasthof Stoff. Anschließend wird bei Musik und einer Maskenprämierung weitergefeiert.

St. Stefan. Am Rosenmontag, 12. Feber, sammeln sich die Teilnehmenden des Umzugs in St. Stefan um 13 Uhr beim Cafe 7, der Umzug startet um 14.29 Uhr und führt vom „Cafe 7“ zum Gasthof Hofer. Anschließend wird prämiert und anständig in den Gasthäusern in St. Stefan gefeiert.

St. Paul. Am Faschingsdienstag, 13. Feber, ziehen die närrischen Teilnehmer und Wägen durch die Marktgemeinde. Treffpunkt ist ab 14.30 Uhr am Adeg- und Raiffeisenbankvorplatz. Gestartet wird um 15 Uhr bei der Raiffeisenbank, der Weg führt weiter durch den Markt bis zur Firma Mahkovec. Anschließend gibt es närrisches Treiben in den St. Pauler Gastronomiebetrieben. Anmeldungen unter: 0664/751 411 31 oder unter https://narrenrunde-stpaul.Jimdo.com/faschingsumzug/.

Ettendorf. Auch am Faschingsdienstag, dem 13. Feber, geht es in Ettendorf rund. Um 13. 30 Uhr finden sich die Teilnehmer im Bereich Raika-Siedlung in Schwarzenbach zusammen. Der Umzug startet dann um 14 Uhr ihren Umzug und führt von Schwarzenbach bis zum Gasthaus Kaimbacher. Anmeldungen sind unter der Nummer 04356/2555-26 erbeten.