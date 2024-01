Am 20. Jänner laden die 44 Maturantinnen und Maturanten des BORG Wolfsberg ins Kuss. Unter dem Motto „The Big BORG Theory – vom Urknall zum Maturaball“, feiern die zwei Maturaklassen ihren baldigen Abschluss. Ab 19.30 Uhr werden die Türen für die Gäste geöffnet, der Ball startet offiziell mit der Polonaise um 20.30 Uhr. „Es tanzen zwei Gruppen, die eine führt einen langsamen, die andere einen schnellen Tanz auf. Bei der Gruppenaufteilung wurden beide Klassen durchgemischt“, sagt Elijah Messenlehner, Teamsprecher des Ballkomitees.

Das siebenköpfige Ballkomitee, das bereits seit Februar des letzten Jahres die Ballnacht vorbereitet, hat sich für die Gäste einige „Highlights“ überlegt. Am Ball wird es mehrere Theken geben, eine davon wird draußen sein. „Dort gibt es mitunter Glühwein und Grillwürste“, so Messenlehner. Außerdem werden den Gästen Gewinn- und Schätzspiele sowie eine Fotobox, „um Erinnerungen festhalten zu können“, angeboten. Die Dekoration ist auf das Weltall aufgebaut und sei, wie das Motto, an der Serie „The Big Bang Theory“ orientiert. „Es gibt noch eine kleine Überraschung, die süß und salzig sein wird. Diese sollte man auf keinen Fall verpassen“, so der Maturant. Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Band „Stormy Chicken“, in der Disco sorgt DJ XAMBER für Stimmung.

Karten sind noch im Vorverkauf bei allen Maturantinnen und Maturanten sowie beim Schulbuffet um 20 Euro erhältlich. An der Abendkassa gibt es nur mehr Restkarten um 22 Euro.