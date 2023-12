In Kleinedling bei Wolfsberg ist die Verwunderung groß. Der Storchenhorst gegenüber der Trafik Holzbauer ist plötzlich verschwunden. Drei Jungstörche wurden in diesem Jahr dort aufgezogen. „Leider wurde der Horst entfernt. Weißstörche stehen unter Naturschutz, somit auch ihr Horst“, meint ein aufmerksamer Anrainer.

Was passiert ist? „Im Zuge der jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durch die Firma ,ms-CNS´ zerbrach ein Teil des Storchenhorstes und beschädigte das darunterliegende Dach“, so Pressesprecherin Ursula Novotny von „EuroTeleSites AG“, die den Masten betreiben. Der Horst war zu diesem Zeitpunkt bereits von den Störchen verlassen. „Da die Festigkeit des Horstes nicht mehr gegeben war und um weitere Schäden zu vermeiden, wurden die anderen Reste des Horstes ebenfalls entfernt.“

Die Weißstörche brüteten heuer drei Jungvögel aus © KK/Privat

Storchenhorst gesetzlich geschützt

Laut Birdlife ist der gesetzliche Schutz von Storchenhorste über das Naturschutzgesetz geregelt: Die Entfernung von unbenutzten Vogelnestern, die mehrfach genutzt werden können, sei in Österreich grundsätzlich verboten. Wenn Nester entfernt werden müssen, ist in allen Bundesländern (mit Ausnahme Niederösterreichs) eine behördliche Bewilligung erforderlich. Daher wurde bereits eine Anzeige an die Verwaltungsstrafabteilung der Bezirkshauptmannschaft (BH) erstattet und ein Verwaltungsstrafverfahren zur Prüfung der Sache eingeleitet. Der Strafrahmen kann bis zu 3.630 Euro betragen. „Es ist erst das zweite Brutpaar im Lavanttal. In Kärnten haben wir zehn. Es wäre sehr schade, wenn ein Brutpaar verloren ginge“, so Werner Petutschnig von der Abteilung Umwelt, Energie und Naturschutz des Landes Kärnten. Zudem brüten Störche immer an der gleichen Stelle. „Daher müsse bis Mitte März ein Ersatzhorst in unmittelbarer Nähe bereitgestellt werden“, so Petutschnig. Novotny ergänzt: „Wir stehen aber mit den Behörden in Kontakt, um einen entsprechenden Ersatzstandort zu eruieren. Der gegenständliche Sender ist nicht nur aus statischen Gründen leider nicht geeignet, sondern auch aufgrund drohender Gefahren für jene Arbeiter, die die jährlich vorgeschriebenen Überprüfungen durchführen.“