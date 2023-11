Für das Imker-Pärchen Karin Hinteregger und Christoph Weinberger war es ein äußerst erfolgreicher November: Mit vier Goldmadaillen im Gepäck kehrten die St. Pauler von der Kärntner Honigprämierung in Klagenfurt heim und fünf Medaillen - zwei Mal Gold und zwei Mal Silber in der Kategorie Waldhonig und ein Mal Bronze für die Honigbackwaren - konnten die beiden bei der „Goldenen Honigwabe“ in Wieselburg in Niederösterreich einheimsen.