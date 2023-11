Insgesamt sechs Adeg-Märkte im Lavanttal werden von der Unigruppe übernommen und unter dem neuen Namen „Nah & Frisch“ wiedereröffnet. Mitte Oktober wurde der Supermarkt im Ortskern von Lavamünd als „Nah & Frisch“-Markt neu eröffnet und die Lebensmittelmärkte in Maria Rojach und St. Stefan folgten am 9. November. Nun sind die nächsten beiden Adeg-Märkte dran: in St. Gertraud und in Wolfsberg/Gries in LKH-Nähe. Diese beiden Supermärkte haben noch bis 24. November regulär geöffnet. Danach wird umgebaut und am 30. November als „Nah & Frisch“ neu eröffnet. In Frantschach können während der Umbauphase keine Postgeschäfte getätigt werden.

Nachdem die selbstständige Genossenschaft Adeg Wolfsberg heuer finanziell ins Straucheln geriet, entschied sie sich, sich mit Jahresende aus dem Lebensmittelgroßhandel zurückzuziehen. Mit der Unigruppe, zu der „Nah & Frisch“ gehört, wurde ein Kooperationsmodell erarbeitet, um die Nahversorgung mit dem bestehenden Personal vorerst zu sichern. „Mittelfristig“ sollen diese Märkte unter der Führung von selbstständigen Kaufleuten weiter existieren.

Regionale Lieferanten

Als letzter Markt, der im Lavanttal umfirmiert wird, folgt der Adeg-Markt in St. Margarethen. Dieser wird am 1. Dezember letztmalig offen sein und nach der Umbauphase vom 2. bis 6. Dezember erfolgt die Neueröffnung als „Nah & Frisch“-Markt am 7. Dezember. Die Unigruppe beliefert derzeit rund 220 „Nah & Frisch“-Kaufleute in Österreich, wobei großer Stellenwert auf regionale Lieferanten gelegt werde.

Übrigens: In allen neuen „Nah & Frisch“-Märkten wird es auch Selbstbedienungskassen geben, damit die Kunden auch nach Ladenschluss bis 20 Uhr und in der Mittagspause einkaufen können, die frequenzbedingt von Geschäft zu Geschäft verschieden ist. Die Kunden scannen die Waren selbst und zahlen mit Bankomatkarte. Wenn kein Personal anwesend ist, kann man die videoüberwachten Geschäfte mit der Bankomatkarte oder Handyapp betreten.