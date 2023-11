Alle vier Jahre, jeweils in einem Schaltjahr, versammeln sich in Eitweg die Menschen, um am alten Brauch des Schimmelschlagens teilzunehmen. Dabei wird in der Faschingszeit der Winter in der Figur eines weißen Rosses durch die Straßen getrieben. Dargestellt wird das Tier von zwei Männern, die sich unter dem Kostüm verbergen, begleitet wird der Schimmelzug vom Priglklaubaweibl, den Habergeißen, orientalischen Händlern, dem Tierarzt und dem Schinta. Am Schluss wird der widerspenstige Schimmel geschlachtet und muss als Wintersymbol dem beginnenden Frühling weichen.