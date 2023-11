In den sozialen Medien gibt „Rosenkavalier“ Christian Prinz aus St. Jakob bei Wolfsberg bekannt, dass bei seiner videoüberwachten Selbstbedienungshütte Diebe am Werk gewesen sind. „Um halb 9 am Vormittag haben die Täter die Bargeldkasse ausgeleert“, sagt Prinz. Auf den Videoaufnahmen seien die Täter auch sehr gut zu erkennen.

Im Vorjahr wurde die Selbstbedienungshütte „Rosenkavalier“ errichtet. Erhältlich sind neben Blumengestecke auch Rosensekt und Rosenseife. „Da wir unsere Öffnungszeiten wegen Personalmangels kürzen mussten, haben wir uns für diese Hütte entschieden. Wir haben dadurch auch neue Kunden erreicht. Vor allem, wenn jemand einen wichtigen Tag vergessen hat, kann er hier schnell noch etwas Passendes einkaufen“, sagt Prinz, der ansonsten die Kunden sehr lobt: „Die Ehrlichkeit ist überraschend“. Bezahlt werden kann in Bar oder mit Karte. Auch Wechselgeld ist vorhanden.

2016 feierte der Wolfsberger Familienbetrieb „Rosen Prinz“ sein 80-Jahr-Jubiläum. Der Diebstahl wurde bei der Polizei angezeigt. Neue Erkenntnisse gebe es nicht, die Ermittlungen laufen noch.