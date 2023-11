Die beiden langjährigen Landwirtschaftsschul-Direktoren des Tales Johann Muggi (LFS St. Andrä) und Elfriede Größing (Buchhof) wurde eine besondere Ehre zuteil: Beide wurden im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung für ihre „langjährige und außerordentliche Verdienste“ vom Land Kärnten geehrt. „Mit ihrem Engagement und ihrer vorausschauenden, innovativen Art haben sie die Schulstandorte weiterentwickelt und das landwirtschaftliche Schulwesen in unserem Land nachhaltig geprägt. Dafür gebührt ihnen allen großer Dank“, begründete Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der die Ehrungen überreicht hat.

Eine überraschende Ehrung

„Wir haben damit nicht gerechnet, es war wirklich überraschend“, sind sich Muggi und Größing einig. Es sei eine öffentliche Anerkennung für ihre langjährige Arbeit. Muggi war 16 Jahre lang an der LFS St. Andrä als Lehrer tätig und weitere 16 Jahre als Direktor. Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 verabschiedete er sich in ein Sabbatical-Jahr, also in ein dienstfreies Jahr. Danach geht er in den Ruhestand. „Ich wünsche der Schule eine positive Entwicklung sowie dass die Verankerung mit dem ländlichen Raum und der Wirtschaft weiterhin gegeben ist“, so Muggi, für den Gerechtigkeit und Fairness stets wichtig waren. Auch die gute Zusammenarbeit mit der LFS Buchof war ihm stets wichtig. Dem stimmt auch Elfriede Größing zu, die heuer in den Ruhestand ging und 21 Jahre lang in der Schulleitung der LFS Buchhof tätig war. „Wir haben stets auf Augenhöhe zusammengearbeitet“, sagt Größing. In ihrer Tätigkeit war ihr stets wichtig, „die Herausforderungen der Zeit mit der Tradition zu verbinden“. Auch zahlreiche Projekte wie das erste „Klima Arboretum“ mit 80 verschiedene Baumarten oder Kochbücher wurden verwirklicht.

Herbert Brunner übernahm in diesem Schuljahr die provisorische Leitung der LFS St. Andrä. Barbara Hasenbichler führt die LFS Buchhof als Abteilungsvorstehern mit der Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement weiter.