Kärntner Kirchenkenner reihen es in die Kategorie „höchst bemerkenswert“ ein. Denn jetzt gibt es einen persönlichen und eigenhändig unterschriebenen Brief von Papst Franziskus, in dem er bekundet, „die Bedeutung des Problems“ in der Kärntner Kirche zu kennen. Er wolle mit dem Präfekten der Bischofskongregation sprechen, „um die Situation zu beurteilen und nach der Lösung zu suchen“. Damit ist klar: Die Causa Bischof Alois Schwarz, der im Vorjahr von Klagenfurt nach St. Pölten wechselte, ist Chefsache. Schwarz ist mit schweren Vorwürfen zu seiner Amts- und persönlichen Lebensführung in Kärnten konfrontiert.