Kärntner Katholiken setzten ein machtvolles Zeichen © Kulmer

"Mit dieser Kundgebung setzen wir ein erstes Zeichen. Weitere werden folgen. Wir werden die Demütigungen durch Rom, den Nuntius, die Bischofskonferenz, allen voran Kardinal Schönborn, nicht hinnehmen.“ Mit dieser Aussage ist Gerda Schaffelhofer, der ehemaligen KA-Präsidentin, der Applaus in dem mit 500 Leuten aus allen Teilen Kärntens voll besetzten Dom zu Klagenfurt sicher. Er brandet beständig auf, Pfiffe und Bravorufe hallen zur Unterstreichung mit. Es ist die Bischofskirche, in der gestern Abend eine Kundgebung in Solidarität mit Engelbert Guggenberger, dem von Rom in der Vorwoche überraschend abberufenen Diözesanadministrator, und „gegen das Vertuschen der Causa Alois Schwarz“ stattfand.