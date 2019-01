6000 Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialbereich Kärntens sind betroffen. Am Dienstag hielten Betriebsräte am Neuen Platz eine öffentliche Versammlung ab. Am Mittwoch neue Verhandlungsrunde in Wien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"35 Stunden sind genug"lautet eine der Forderungen der Aktionisten am Neuen Platz in Klagenfurt © Markus Traussnig

Eine sechste Urlaubswoche, die Einführung einer 35-Stunden-Arbeitswoche und eine Gehaltserhöhung von sechs Prozent verlangen die Vertreter der Gesundheits-und Sozialberufe. 6000 Mitarbeiter sind in Kärnten betroffen. Bei der letzten Verhandlungsrunde in der Vorwoche in Wien konnte kein Ergebnis erzielt werdem. Deshalb hielten die Betriebsräte der betroffenen Institutionen am Dienstag am Neuen Platz in Klagefurt eine öffentliche Versammlung ab.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.