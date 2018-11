Facebook

Per Gesetz ist klar geregelt, wem und wie Bürgermeister gratulieren dürfen. © Fotolia

Gerade jetzt im November und Dezember laden Bürgermeister gerne zu Altentagen. Doch die geselligen Stunden dürfte es gar nicht geben. Weil es fürs gezielte Einladen der älteren Gemeindebürger eine Datenselektion bräuchte, wofür dem Bürgermeister die gesetzlichen Grundlagen fehlen. „Wir machen den Altentag trotzdem. Die Leute mögen ihn. Keiner hat sich je beschwert“, sagt Andreas Scherwitzl (SPÖ), der Bürgermeister von Magdalensberg. Die Fotos von Hausbesuchen, wenn er Bürgern zur Goldenen Hochzeit gratuliert, gibt es auf Scherwitzls Facebook-Seite, der Gemeinde-Homepage oder in der Gemeindezeitung nicht mehr zu sehen. „Ich will ja nicht als erstes ein Formular unterschreiben lassen, dass Fotos und Namen veröffentlicht werden dürfen, noch bevor ich gratuliere“, so Scherwitzl. In vielen Gemeindezeitungen fehlen jetzt die beliebten Seiten mit Geburten, Geburtstagen, Eheschließungen und Todesfällen. „So geht das Lokalkolorit verloren“, bedauern Gemeindechefs und verweisen auf die „deutlich zugenommene Bürokratie“.

