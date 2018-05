Facebook

Landeshauptmann Peter Kaiser © Markus Traussnig

Die Freiheitliche Partei wird in der Landtagssitzung am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) einbringen. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag begründete FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann diesen Schritt unter Hinweis auf SPÖ-Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig. Die habe in einem Interview im Feber 2017 die sofortige Trennung von den LIG-Geschäftsführern als Ergebnis des Vertrauensverlustes begründet und gesagt. "Eine Diversion ist ja auch ein Schuldeingeständnis." Es sei die klare politische Wertung von Schaunig, dass eine Diversion einem Schuldeingeständnis gleichkomme. Wenn man diese Wertung auch als Maßstab für Kaiser heranziehe, dann sei der Misstrauensantrag gegen Peter Kaiser "die einzig logische Konsequenz", so Darmann.

Der Pressesprecher des Klagenfurter Landesgerichts Christian Liebhauser-Karl sagte auf Anfrage der Kleinen Zeitung grundsätzlich: "Eine Diversion ist kein Schuldeingeständnis sondern lediglich die Übernahme der Verantwortung für den historischen Sachverhalt."

Die Ankündigung des Misstrauens-Antrags ist Theaterdonner. Denn schon heute steht fest, dass der Antrag von der Landtags-Mehrheit abgelehnt wird.

Das Diversions-Angebot der Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft erfolgte zu einer Causa aus dem Jahr 2009. Es ging um ein Inserat in einer Feuerwehrzeitung aus dem Jahr 2009, in dem Kaiser abgebildet ist. Das Inserat wurde vom Land bezahlt. Kaiser sagt, dass die Einschaltung ohne sein Wissen veröffentlicht worden sei. Der Landeshauptmann hat angekündigt, die auferlegte Geldbuße von 5300 Euro und den Schadenersatz von 4300 Euro aus eigener Tasche bezahlen zu wollen.

Zum Misstrauensantrag der FPÖ sagte Kaiser am Dienstag: "Ich nehme es zur Kenntnis." Ein solcher Antrag sei parlamentarisches Recht.

Eine Diversion hat 2015 auch der damalige FPÖ-Landesrat Christian Ragger angenommen. Es ging um Intervention für eine Wohnbaudarlehensbezieherin.

