Die Kundin des Heimatwerkes in Klagenfurt weiß, was sie will. Zwei Schneiderinnen sollen ihr eine Wörthersee Sonntagstracht auf den Leib schneidern. Zuerst wird entschieden, welche Stoffe und Farben verwendet werden, dann wird Maß genommen. Was einfach erscheint, ist in Wirklichkeit mit viel Arbeitsaufwand und Fingerfertigkeit verbunden.