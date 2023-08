Das Essen im Kühlschrank ist hinüber. Logisch, wurde am Freitag der Strom abgestellt. Warmes Wasser gibt es seit fünf Tagen ebenfalls nicht. Ein Wochenende mit schlaflosen Nächten. "Die Tage waren furchtbar", erzählt Stefanie Titz. Seit 1977 lebt sie in der Griesgasse. Ihre Wohnung im fünften und letzten Stock des Wohnhauses hat sie seit Freitag kaum verlassen. Zu anstrengend ist der Weg über das Stiegenhaus in die Freiheit.