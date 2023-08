Großes Kinderbetreuungscamp steht ohne Standort da

Heuer findet die Funtastico-Kinderbetreuung zum vermutlichen letzten Mal am Koschatplatz in Klagenfurt statt. Fürs kommende Jahr wurde noch kein Standort gefunden. FPÖ übt laute Kritik an der zuständigen Referenten.