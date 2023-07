­Kein Lindwurm, keine 32 Meistertitel und nur ein bisserl Wörthersee. Villach hat es nicht einfach. Jeden Sommer zieht die Stadt aber einen Trumpf aus dem Trachtenärmel. Der Villacher Kirchtag lockt Menschen aus der ganzen Welt an die Drau und die sind sogar bereit, sieben Euro für ein Bier zu zahlen. Was beim kleinen Bruder von Klagenfurt sonst so passiert, erfahren Sie ab sofort im villach.memo, dem neuen Newsletter der Kleinen Zeitung. Zur Anmeldung bitte hier entlang. Doch auch in Klagenfurt passiert so einiges. Im Lendkanal fand man 60 tote Fische und "Magi" Jost könnte mit seinem Februargehalt 2637 große Krügerl Kirchtagsbier trinken. Prost!



Neue Luxushotels am See, tote Fische in der Lend und ein LED-Kreuz

Wörthersee und Cocktails. Mehr braucht es nicht, um ein erfolgreiches Business aufzuziehen. Ein Unternehmer möchte das jetzt kombinieren und zwei Hotels eröffnen. Nicht weniger als 45 Millionen Euro nimmt er dafür in die Hand.

👉 Zwei neue Luxushotels entstehen am Wörthersee [Plus]

War es eine giftige Flüssigkeit, ein Blitzschlag oder doch der starke Regen? Zahlreiche tote Fische im Lendkanal werden zum Rätsel für die Behörden.

👉 Unerwartetes Fischsterben wirft Fragen auf

Ein LED-Kreuz, ein Pachtvertrag zum Preis von 20 Bierkisten und Kritik, dass es in der Nacht zu hell leuchtet. Stoff, aus dem normalerweise Komödien sind. In Ludmannsdorf beschäftigt das aber Behörden und Justiz.

👉 Errichter eines leuchtenden Kreuzes muss Strafe zahlen [Plus]

Foto der Woche

© kk/komödie9020

Erste Reihe einmal ganz anders interpretiert. Das "Theater am See" des Vereins Komödie 9020 trotzt Regen, Sturm und Hagel und spielt, obwohl Unwetter in Maria Wörth wüten. Zuschauer, die sich vom Wetter nicht vergraulen ließen, durften auf der Bühne sitzen. Die Zeiten für Veranstalter sind derzeit hart.

👉 Kuriose Vorstellung bei Regen in Maria Wörth [Plus]

Zitat der Woche

Die Debatte rund um den Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Jost und sein Megagehalt reißt nicht ab. Neue Informationen zu Josts Überstunden wurden diese Woche publik. Bürgermeister Christian Scheider weicht bei Fragen rund um Zulagen aus.

👉 Jost, seine Überstunden und wie sie ausbezahlt werden [Plus]

Sieben Euro für ein Bier

Viele fiebern das ganze Jahr darauf hin, jetzt ist die Zeit gekommen: Der Villacher Kirchtag steht vor der Türe. Ab diesem Wochenende geht es westlich der Landeshauptstadt eine Woche lang rund. Der Kirchtag hat Tradition, genauso gehören auch die Diskussionen im Vorfeld dazu. Bis zu sieben Euro soll ein großes Bier heuer kosten.

👉 So viel kostet ein Bier am Kirchtag

"Pazzeria" ist die neue Pizzeria

Pizza und Pasta lassen sich derzeit viele aufgrund der Ferien im Herkunftsland Italien schmecken. Wie man "Bella Italia" auch in Klagenfurt genießen kann, zeigen Patrizia Venturelli und Christian Lackner. Ihre "Pazzeria" hat vor Kurzem in Klagenfurt aufgesperrt. Ausgesucht haben sie sich ein Haus, in dem schon viel Gastro-Geschichte geschrieben wurde.

👉 Neue Pizzeria in Klagenfurt