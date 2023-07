Über das Vermögen der Firma "BA & M Transporte OG" in der Rilkestraße in Klagenfurt wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet. Gegenstand des Unternehmens ist die Güterbeförderung, unbeschränkt haftende Gesellschafter sind Daniel Barkovic und Markus Müller, bis zum 30. Juni waren fünf Dienstnehmer beschäftigt.

Laut KSV 1870 sind rund 15 Gläubiger betroffen, die Passiva belaufen sich auf rund 182.000 Euro, die Aktiva auf rund 20.000 Euro. Gläubigerforderunen können ab sofort angemeldet werden - über den KSV 1870 oder über den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at.

Gründe für die Insolvenz

Insolvenzgründe laut Angaben der Schuldnerin: Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen stellte bis August 2022 für die Post AG Pakete zu. Nachdem diese die Zustelltouren einschränkten, entschied man sich, um Umsatzeinbußen hintanzuhalten, künftig für GLS Austria Pakete zuzustellen. Infolge kam es zu Problemen mit den Mitarbeitern und es konnten die vertraglichen Zustellverpflichtungen teils nicht eingehalten werden, was zu erheblichen Verkürzungen der Entgeltvergütungen führte. Der massive Umsatzverlust ist somit kausal für die Zahlungsunfähigkeit.

Wie dem KSV1870 bekannt ist, ist der Betrieb seit 30. Juni geschlossen.

Zur Insolvenzverwalterin wurde Kornelia Kaltenhauser, Rechtsanwältin in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 22. August statt.