Der Semesterbeginn naht und in der Uni Klagenfurt kehrt langsam wieder Leben ein. Damit der Start auch reibungslos gelingt und neben der Lernerei auch der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt's hier die besten Tipps für das anstehende Semester.

1. Eine dicke Jacke mitnehmen

First things first: Es sind harte Zeiten. Auch für die Uni. Wie an manch anderen Orten auch, soll die Temperatur an der Uni auf 19 Grad reduziert werden. Wenn man länger in einer Lehrveranstaltung sitzt, kann einem da schon mal kalt werden. Deshalb vorsichtshalber die dicke Daunenjacke mitnehmen. Mehr dazu übrigens hier.

2. Zeitmanagement im Blick behalten

New Semester, new me! Wir kennen es alle: Das neue - oder für viele auch erste - Semester steht an und man nimmt ganz fest vor, dass jetzt alles anders wird. Man wird alle Vorlesungen besuchen, immer brav mitschreiben, sich einen Lernplan machen, Abgaben frühzeitig erledigen. Aber dann skippt man die erste Vorlesung, verschiebt die Seminarbarbeit auf die nächste Woche und schon nehmen alte Gewohnheiten ihren Lauf.

Für alle, die besser unter Druck performen: Teil der Sparmaßnahmen der Uni ist aktuell auch, dass das Gebäude zwischen 22 Uhr und 6 Uhr schließt. Das umfasst auch die Uni Bibliothek. Das ist ganz und gar nicht im Sinne der ÖH Klagenfurt, wie unter anderem hier nachzulesen ist. Aber diese Regelung solltest du definitiv berücksichtigen, wenn du deine Arbeiten und Uni-Projekte planst.

3. Vernetz dich online...

Uni steht nicht nur für Lernen und Stress. Also nun zu den schöneren Dingen des Studi-Daseins: das soziale Leben! Viele Klagenfurter Studierenden werden sich jetzt vielleicht denken - welches soziale Leben? Zugegeben: In den vergangenen Jahren war es Corona-bedingt etwas ruhiger am Campus. Aber für dieses Semester sind bereits mehrere Initiativen geplant - unter anderem eine Halloween-Party.

Wie du in Hinblick auf diese und weitere Events am Laufenden bleiben kannst? Am besten, indem du den Kanälen rund ums Campus-Leben auf Instagram und Co. folgst. Dazu gehört etwa jener der ÖH Klagenfurt. Auch diverse Studienvertretungen sind auf Instagram präsent. Wenn du keine Party verpassen willst, folgst du am besten auch gleich der Agentur Hip Trip Events, die bereits einige erfolgreiche Veranstaltungen organisiert hat. Und wenn du nach einem langen Vorlesungstag gerne ein kaltes Guinness genießt und dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen willst, dann gehört das McMullens ebenfalls auf deine Follow-Liste. Dort finden auch immer wieder Get-Togethers mit Studierenden aus anderen Ländern statt. Speaking off: Am besten du folgst auch gleich AAU Internationals auf Instagram.

4. ... und vernetz dich offline

Instagram-Accounts zu folgen ist nur die halbe Miete. Wenn du willst, dass dein Sozialleben richtig aufblüht, dann können wir dir auch die vorhin erwähnten Treffen mit Studis aller Studienrichtungen und Ländern wärmstens empfehlen. Wie bereits erwähnt, finden diese immer wieder statt. Eine gute Gelegenheit für den Austausch sind auch Pub Quizzes, wie sie unter anderem im McMullens jeden zweiten Donnerstag stattfinden.

5. Werde ein Buddy

Und wenn wir schon beim Thema vernetzen sind: Man kann auch Buddy werden! Als Buddy zeigst du Studis, die ihr Auslandssemester in Klagenfurt verbringen, was die Uni und die Stadt zu bieten haben.

6. Bilde Fahrgemeinschaften

Wer in Klagenfurt studiert, weiß: Viele Kolleginnen und Kollegen pendeln. Für ihre Lehrveranstaltungen reisen sie aus Feldkirchen, Villach, Wolfsberg und anderen Städten an und am Abend geht es dann wieder ab nach Hause. Das ist mitunter ein Grund, warum das Campus-Leben in Klagenfurt etwas anders ist, als etwa in Graz oder Wien.

Fahrgemeinschaften machen sich in vielerlei Hinsicht bezahlt: Man spart Sprit, tut der Umwelt etwas Gutes und kann sich auch abseits des Uni-Areals austauschen. Organisieren kann man eine Fahrgemeinschaft in diversen Facebook-Gruppen oder auch am Schwarzen Brett der Uni Klagenfurt. Das führt uns wiederum zum nächsten Tipp.

7. Das Schwarze Brett

Du bist auf der Suche nach einem Mitbewohner oder einer Mitbewohnerin, bietest Nachhilfe an oder würdest gerne nebenbei Geld verdienen? Dann ist das digitale Schwarze Brett der Uni Klagenfurt eine gute Anlaufstelle für dich. Die Plattform ist eine Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Zu finden ist das Ganze hier.

8. Bonus-Tipps

Kleine Zeitung Next hat sich auf Instagram und anderen Kanälen nach weiteren Tipps fürs Studium in Klagenfurt umgehört. Diese Empfehlungen wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.

Gastro

Kaffee gibt es freilich direkt beim Como neben der Uni. Direkt nach der Uni wartet die Monkeys University Bar gerne mit Drinks auf. Wer das Mensa-Essen satt hat, kann demnach auch für ein "nobleres" Mittagessen einen Abstecher zum Uniwirt machen - Spritzer, passend zur jeweiligen Studienrichtung gibt es dort auch. Wer sich nach urbanen Vibes sehnt, ist beim Lendhafen richtig. Dort locken Hafenstadt und Wohnzimmer immer wieder mit Ausstellungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen. Weitere Gastro-Empfehlungen aus der Community? Speki, Burg und der ImSüden-Club.

Sonstige Aktivitäten

Im Sommer kann es schonmal vorkommen, dass Studis ihren Lehrveranstaltungsplan etwas adaptieren - um anschließend noch früh genug einen Platz im Strandbad zu ergattern. Und überhaupt wird das gesamte Europaparkareal wärmstens für Freistunden, die Zeit zwischen den Vorlesungen, empfohlen. Bei Schlechtwetter sind Studis in der Trampolinhalle anzutreffen - abends bei den Partys im Mozartheim. Rechtzeitig sollte man sich auch zu USI-Kursen anmelden, damit man günstig zur regelmäßigen Sporteinheit kommt.