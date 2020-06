Wenn der Vater fehlt„Entscheide du, du bist die Mutter“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schon Mutter Martina erlebte keinen Vater, ihre Tochter Laura auch nicht © (c) Eva Maria Griese (Eva Maria Griese)

Vatertag? Wann ist der genau?“ Es ist gespielte Coolness, die Martina S. vorschiebt, wenn es auf das Thema Vater kommt. Sie selbst hatte ihren Vater nie in dieser Rolle erlebt. „Die Mutter hat den Kontakt abgebrochen, als ich klein war. Ich wusste über Jahrzehnte nicht einmal, wo er lebt“, gibt sie einen Abriss ihrer eigenen Kindheit. Vatertag? Den gab es vielleicht am Lehrplan in der Volksschule, bei Freundinnen, die in intakten Familien aufwuchsen, aber nicht in ihrem Leben. „Vielleicht war es auch dieser fehlende Vater, der mich später in die Beziehung zum Vater meiner Tochter führte“, sinniert sie.

Ein wesentlich älterer Mann, durchaus vermögend, ermöglichte der ambitionierten Studentin aus Innsbruck Dinge, die zuvor unleistbar, undenkbar waren. „Vielleicht war ich auch die Tochter die er nie hatte, die er nie fördern konnte.“

Die Beziehung zu dem Mann gibt es nicht mehr, zumindest nicht als die Liebesbeziehung, die lange Zeit über die Ferne funktionierte. Die Kurztrips übers Wochenende verloren den Reiz, als am Flughafen zusätzlich zum Trolley auch noch der Kinderwagen eingecheckt werden musste. „Laura war ein absolutes Wunschkind“, sagt Martina über ihre sechs Jahre alte Tochter. Von beiden? Sie weicht der Antwort aus. „Eine Zeit lang dachte ich das, mittlerweile habe ich meine Zweifel.“ Denn mit dem Kind kam die Einsamkeit. „Mir wurde schon während der Schwangerschaft klar, dass ich in gewisserweise Alleinerzieherin werde“, sagt die 35-Jährige. Ihr Partner war immer schon Workaholic, unterstützt sie finanziell mehr als vorgeschrieben. Doch zum Aufbau einer neuen Existenz an einem gemeinsamen Ort sei es für ihn zu spät im Leben, erklärte er ihr.