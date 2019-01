Der eine oder andere Zentimeter Schnee ist in der Landeshauptstadt schon gefallen.

Auf dem Lendkanal funktionierte Mittwochfrüh die Schneeräumung © Cik

Aufgrund eines Italientiefs bzw. eines Tiefs mit Zentrum über Korsika zieht es von Süden und Südosten her überall dichter zu, außerdem fällt der eine oder andere Zentimeter Schnee. "Rutschige Straßen sowie Behinderungen/Probleme sind wegen des Schneefalls speziell im Frühverkehr wahrscheinlich", warnt der Wetterexperte Werner Troger. Wirklich große Schneemengen kommen nirgends zusammen. Noch am meisten schneit es im Gebiet von Bad Bleiberg bis Zell. Hier kommen locker rund 10 cm Neuschnee, örtlich sogar etwas mehr zusammen. Dazu bleibt es zumeist ganztags frostig kalt. Wir haben eben Hochwinter und das spürt man im ganzen Land. Der Wind in erster Linie aus östlichen Richtungen.