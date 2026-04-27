Fußballfans markierten den 11. Juni dick im Kalender. An jenem Tag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Nordamerika und wer möchte, kann die WM auch heuer wieder in großer Runde in Klagenfurt verfolgen. Am Neuen Platz steigt nämlich das Public Viewing.

Schon fast traditionell veranstaltet Manfred Dobesch von der gleichnamigen Eventfirma das Public-Viewing-Event vor dem Klagenfurter Rathaus. Die EM im Jahr 2024 verfolgten laut eigenen Angaben 150.000 Besucher, mit einem ähnlichen Andrang rechnet Dobesch auch diesmal. Und das trotz der undankbaren Ankickzeiten. Die Spiele der WM, die von 11. Juni bis 19. Juli in Nordamerika ausgetragen wird, beginnen zwischen 18 und 6 Uhr. Aufgrund dessen können am Neuen Platz nur knapp 50 der 104 Partien gezeigt werden.

Spiel gegen Algerien wird nicht übertragen

Große Fragezeichen stehen hinter den Partien der ÖFB-Auswahl. Das Duell gegen den Weltmeister Argentinien kann mit Startzeit um 19 Uhr gezeigt werden. Ob das auch für die Auftaktpartie gegen Jordanien mit Ankick um 6 Uhr gilt, ist fraglich. Quasi ausgeschlossen ist die Übertragung der dritten und letzten Partie gegen Algerien, die um 4 Uhr österreichischer Zeit startet. „Für das 6-Uhr-Spiel arbeiten wir an einer Genehmigung. Die findet unter der Woche, also an einem Arbeitstag, statt. Das wäre aus unserer Sicht möglich“, sagt Dobesch. Ein Entwurf seines Programms mit 49 Partien liegt im Rathaus, wartet dort auf die Freigabe.

Die Abteilung Bau- und Gewerberecht prüft derzeit Veranstaltung und Spielplan. Die 4-Uhr-Partie darf nicht übertragen werden, sechs andere Spiele könnten bis maximal 2 Uhr gezeigt werden. Weil das Verfahren aber noch läuft, liegt ein finaler Bescheid noch nicht vor.

Diese unattraktiven Anstoßzeiten veranlassen die Stadt Wien auf ein offizielles Public Viewing am Rathausplatz zu verzichten. In Klagenfurt stand eine Absage nicht zur Debatte. „Wir wissen, dass es in Klagenfurt besser angenommen wird als in anderen Städten. Unser Event ist immer vorne dabei“, sagt Dobesch, der rund 600.000 Euro in die Hand nehmen muss. Die Summe stemmen Sponsoren und teilnehmende Gastronomiebetriebe, aber auch die budgetlose Stadt.

50.000 Euro von der Stadt

50.000 Euro steuert der Klagenfurter Steuerzahler bei. Auch im Rathaus standen Übertragung und Finanzspritze nie zur Diskussion. „Nachdem die Veranstaltung beim letzten Mal so gut angenommen wurde und es wichtig ist, dass die Menschen zusammenkommen, haben wir uns dafür entschieden“, sagt Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ). Ohne Unterstützung sei die kostendeckende Durchführung nicht möglich. „Der Veranstalter wollte eigentlich mehr, als wir ihm zur Verfügung stellen“, sagt Mochar. Der Gemeinderat soll am Dienstag seinen Segen erteilen. Das Public-Viewing-Event am Neuen Platz ist das einzige, das die Stadt finanziell unterstützen möchte.

„Heuer sind die Zeiten wegen der Zeitverschiebung ein wenig anders, aber dennoch werden mit Sicherheit wieder genügend Zuseher auf den Neuen Platz kommen. Das wird ein tolles Event, das für Belebung der Innenstadt sorgen wird“, ist sich Bürgermeister Christian Scheider (FSP) sicher. Ähnliche Hoffnungen hegen auch andere. Hafenstadt-Chef Michael Pontasch möchte einzelne Spiele wieder im Garten vor dem Lokal übertragen. „Das wurde beim letzten Mal sehr gut angenommen“, sagt Pontasch, der für das ÖFB-Duell um 6 Uhr eine „Matinee“ plant. Einzelne Spiele auf einer großen LED-Leinwand zeigt auch der Felsenkeller in der Schleppekurve. Einen entsprechenden Plan wird das Lokal zeitnah veröffentlichen. „Dass wir um Mitternacht dafür aber offen haben, bezweifle ich“, sagt Samuel Pankratz vom Felsenkeller.