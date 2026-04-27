Das momentane Verhältnis zwischen der Berufsfeuerwehr und den freiwilligen Feuerwehren in Klagenfurt ist „merklich abgekühlt“, sagt Berufsfeuerwehrchef Herbert Schifferl am Sonntag im Interview mit der Kleinen Zeitung. Seit über einem Jahr quillt ein Konflikt zwischen den zwei Bereichen, als Auslöser verortet Schifferl ein Reformpapier der freiwilligen Feuerwehr, die sich damit stärker in das „Alltagsgeschäft“ einbinden wollte.

Den freiwilligen Feuerwehren steht momentan Franz Socher vor. Nach dem Rücktritt von Bezirksfeuerwehrkommandant Gerhard Egger führt er bis zur Wahl am 11. Mai die Geschäfte interimistisch. Das Verhältnis zwischen Socher und Schifferl sei „gut, teilweise sogar freundschaftlich“, sagt Schifferl im Interview. Dem aber widerspricht Socher. „Zwischen den beteiligten Akteuren bestehen derzeit unterschiedliche Auffassungen, weshalb von keinem freundschaftlichen Verhältnis gesprochen werden kann“, schreibt Socher in einer Stellungnahme als Reaktion auf das Interview.

„Spöttische Reaktionen“ aus anderen Bundesländern

Dass die Situation angespannt ist, zeigen diverse Schilderungen von Mitgliedern verschiedener freiwilliger Feuerwehren. Schifferl dementiert zwar ein Hausverbot für Freiwillige auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr, spricht im Interview aber Probleme bei Einsätzen an. Weil sich Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr nicht einmal mehr gegrüßt hätten, erteilte er eine Dienstanweisung. „Dafür wurde ich belächelt, aus anderen Bundesländern gab es spöttische Reaktionen“, sagt er im Interview.

Nachdem Egger (links) sein Amt ablegte, übernahm Socher die Agenden. Am 11. Mai stellt er sich der offiziellen Wahl © Ff Klagenfurt

Für Socher sei die schwierige Situation aber nicht neu, „sondern Ergebnis wiederholter Herausforderungen in der Zusammenarbeit“. Damit spielt er auch auf Eggers Rücktritt ab. Fast fünf Jahre war er Bezirksfeuerwehrkommandant, legte Ende März das Amt aber frühzeitig zurück. Persönliche Gründe hätten ihn zu diesem Schritt bewegt. Der Konflikt mit der Berufsfeuerwehr soll keine Rolle gespielt haben, meinte Egger vor gut einem Monat in der Kleinen Zeitung. Socher sagt etwas anderes: Eggers Rücktritt sei aus Sicht der freiwilligen Feuerwehr „im Kontext bestehender Entwicklungen und wiederkehrender Differenzen und Verwerflichkeiten zu sehen“. Den 550 aktiven Mitgliedern sei ein „respektvoller Dialog und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ wichtig, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wurde zudem mehrfach signalisiert.

Am 11. Mai sind die zehn freiwiliigen Feuerwehren Komandanten gefragt. Sie müssen einen neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten wählen. Diese Regentschaft endet wiederum in einem Jahr – dann stehen in ganz Kärnten Neuwahlen an.