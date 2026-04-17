Am Waagplatz steht ein Zoo. Nicht einer von der geläufigen Sorte, wild und bunt geht es dort trotzdem zu. Der „Zoo Club“ von Christian Gruber und Pindi Mahal ist hier nämlich beheimatet, und das seit mittlerweile zwei Jahren.

Es ist ein Ort, an dem Subkulturen ein Zuhause finden. Wo der Poetry-Slam-Bewerb am Donnerstag, der „Drum and Bass“-Rave am Freitag und die 90er-Disco am Samstag stattfinden und alle möglichen Formen des Nachtlebens in Klagenfurt zusammenlaufen. Diese Diversität ist mit ein Grund, warum der „Zoo Club“ auch „Zoo Club“ heißt. „Denn was ist vielfältiger als ein Zoo?“, sagt Gruber. Der 43 Jahre alte Klagenfurter ist Experte beim Feiern.

Seit über 20 Jahren in der Branche aktiv

Als Jugendlicher „rutschte“ er in die Branche, erzählt Gruber. Der Musiker und DJ organisierte vor 21 Jahren seine ersten Hip-Hop- und Reggae-Events und bemerkte dabei: Die Nische existiert und funktioniert. „Die Veranstaltungen wurden immer erfolgreicher“, sagt Gruber, der sich nach einer festen Eventbühne umschaute. Gemeinsam mit seiner Frau Pindi Mahal, die er vor rund 20 Jahren im „Pankraz“ in der 8.-Mai-Straße kennengelernt hatte, übernahm er die Bespielung des „Cik Künstlerhaus“. Nach 13 Jahren, unzähligen Veranstaltungen und einem Streit mit dem Kunstverein endete dieses Kapitel im Jahr 2023. „Es ging einfach nicht mehr“, sagt Gruber. Die Suche nach einer neuen Herausforderung war aber schnell beendet.

Gruber und Mahal betreiben den „Zoo Club“ © Lexi Venga/kk

Das Paar übernahm eine alte Lagerhalle am Waagplatz, baute sie sechs Monate lang um und eröffnete im April 2024 seinen „Zoo“. Seitdem verging dort kein Wochenende ohne eine Techno-, House- oder Reggae-Party, doch Grund zum Feiern hatten die Betreiber in den ersten zwei Jahren trotzdem wenig. „Manchmal wünsche ich mir, ich hätte nicht so eine große Leidenschaft für das, was wir machen. Heute sind nicht mehr so viele Menschen unterwegs wie es früher der Fall war. Die Zeiten sind nicht einfach“, sagt Gruber offen und ehrlich. Jugendliche lernen sich nicht mehr beim Tanzen, sondern auf Tinder kennen. Um 23 Uhr gehen sie nicht mehr raus, sondern nach Hause. Ein internationales Phänomen, das Nachtclub-Betreiber zum Umdenken zwingt.

Der „Zoo Club“ probiert sich in diesem Zeitalter des Wandels aus. Ist nicht nur mehr Bühne für Raves, sondern auch für Firmenfeiern und serviert nicht nur mehr kreative Cocktails, sondern eigens kreierte alkoholfreie Getränke. Auch weitere Konzepte schlummern in den Betreibern. „Wir müssen innovativ bleiben und Dinge ausprobieren. Was davon richtig und was falsch ist, weiß keiner“, sagt Gruber. Auch deshalb behält er den Optimismus bei und freut sich auf diesen Samstag. Um 22 Uhr beginnt die große Geburtstagsfeier des „Zoo Clubs“.