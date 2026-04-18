„Mein Ziel ist es, alle Länder der Welt zu sehen - am liebsten mit dem eigenen Fahrzeug“, sagt Felix (24) aus Klagenfurt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Anna (24) reist er nach Kapstadt in Südafrika und wieder retour - 30.000 Kilometer durch zahlreiche Klimazonen, Steppen, Wüsten, Flüsse und Savannen.

Aktuell ist das Paar in Kamerun, hat 14.000 Kilometer mit einem 21 Jahre alten Mitsubishi Pajero zurückgelegt und schon einiges zu erzählen. „Autopannen hatten wir bisher so gut wie keine. Einmal hatten wir einen platten Reifen wegen eines Nagels, aber das konnte innerhalb kürzester Zeit im nächsten Reifen-Shop repariert werden, davon gibt es ja gefühlt unzählige entlang der Straße“, erzählen die beiden.

Es gab allerdings auch ein paar andere Pannen. „Gleich am ersten Tag nach unserer Ankunft in Marokko, direkt nach der Fähre, haben wir festgestellt, dass unser Wassertank undicht war. Da dieser unter unserem gesamten Ausbau verbaut ist, mussten wir praktisch die komplette Campingausrüstung inklusive Einbau aus dem Auto ausbauen, um den Tank herausnehmen, das Leck reparieren und alles trocknen zu können.“ Außerdem blieb das Auto, liebevoll „PJ“ genannt, auch schon zwei Mal im Sand stecken.

Bei der Einreise von Senegal nach Guinea erwartete das Duo eine anspruchsvolle Offroad-Strecke. „Für etwa 100 Kilometer haben wir am Ende zwei Tage gebraucht, mit jeweils sechs bis acht Stunden Fahrzeit.“

Geschlafen wird am Dach

Genächtigt wird auf dem Zeltdach von „PJ“, der auch eine kleine Küche mit Gaskocher zu bieten hat. „Deshalb kochen wir eigentlich fast immer selbst und essen häufig Nudeln mit verschiedenen Saucen und Pesto sowie unterschiedliche Reisgerichte. Wir haben auch relativ viel Fisch gegessen, vor allem an den Küsten, wo wir ihn oft direkt von Fischern und zu einem sehr günstigen Preis kaufen konnte.“ Erst schlugen sich Felix und Anna auch mit Street-Food durch. „Im Ramadan wurde das deutlich schwieriger. Besonders Guinea ist ein sehr religiöses Land, weshalb tagsüber während des Ramadan kaum Essen verkauft wird. Da wir abends meist außerhalb von Ortschaften standen, war es für uns zusätzlich schwierig, noch in die Städte zu fahren, um etwas zu essen zu bekommen.“

Für ihre Traumreise haben Felix und Anne ihre Jobs aufgegeben. Felix hatte zuvor einen Grenzeinsatz beim Bundesheer beendet, Anna ihre Arbeit bei einem Paketversand. 20.000 Euro beträgt das Reisebudget. Die Dieselpreise haben sich in Afrika seit dem Kriegsausbruch verdoppelt, aber von einem anderen Niveaus aus. „Einheimische in Nigeria haben uns erzählt, dass sie vor dem Krieg noch etwa 60 Cent pro Liter bezahlt haben. Heute liegt der Preis bei rund 1,20 bis 1,30 Euro pro Liter“, erzählt das Paar.

Selbstverständlich versuchen beide, den Kontakt in die Heimat zu halten. Bei jeder Einreise in ein neues Land, werden lokale SIM-Karten aufgeladen. Dennoch gibt es Phasen von zwei bis vier Tagen ohne Internet. „Wir suchen dann Hotels oder größere Bars mit W-Lan auf, um kurz nach Hause zu schreiben: „Alles gut, ich wurde nicht entführt“, sagen Felix und Anna. Sie möchten nämlich zwei Vorurteile ausräumen: Dass man Afrika nicht mit dem Auto bereisen kann und dass der Kontinent für Reisende brandgefährlich ist.

Kein Rückzugsort

Es gab aber bisher keinerlei Konflikte. „Im Gegenteil, alle waren freundlich: Einheimische, Polizei oder Militär. Und es wurden mehr Freundschaften geschlossen, als wir zählen können.“ Meinungsverschiedenheiten untereinander gibt es natürlich fallweise. „Man hat keinen Rückzugsort, keinen Raum für sich allein, sondern ist die ganze Zeit zusammen. Dadurch wird jedes Problem automatisch zu einem gemeinsamen Thema. Aber wir finden rasch zurück zueinander.“

Lage im Nahen Osten wird beobachtet

Je nachdem, wie viel Budget am Ende noch übrig ist, überlegen Felix und Anna nach dem Erreichen von Kapstadt die Ostküste weiter hinauf bis nach Kenia zu fahren, um noch mehr Länder zu entdecken. Dann wird die Lage im Nahen Osten beobachtet. „Wir halten uns die Option offen, die Ostküste Afrikas weiter nach Norden zu fahren und unser Fahrzeug anschließend nach Saudi-Arabien zu verschiffen. Von dort aus könnten wir dann über den Landweg zurück nach Europa reisen. Sollte das jedoch nicht möglich sein, würden wir unser Fahrzeug per Container von Südafrika zurück nach Europa verschiffen.“