In fünf Kategorien können Sie bis 22. Dezember, 24 Uhr, für die „Köpfe des Jahres“ abstimmen. Zur Abstimmung gelangen Sie hier. In der Kategorie „Sport“ stellen sich in der Region Klagenfurt/Villach fünf Persönlichkeiten der Wahl, die von Frierss unterstützt wird.

Johnny Hoogerland

Johnny Hoogerland ist Mitorganisator des Wörther See Gravel Race © Helmuth Weichselbraun

Johnny Hoogerland ist Ex-Rad-Profi und bestritt alle Klassiker vom Giro bis zur Vuelta. 2018 verschlug es ihn nach Kärnten, er betreibt seitdem eine Pension in Velden. Heuer initiierte er gemeinsam mit Ex-Rad-Profi Paco Wrolich das „Wörther See Gravel Race“. Hoogerland war der Streckenbauer dieses Parcours, ist zudem Gravel-Weltmeister in der Klasse 40 bis 45 Jahre.

Martina Ankele

Martina Ankele feierte ihren Premierensieg im Europacup © Gepa

Trotz ihrer erst so jungen Laufbahn hat Snowboarderin Martina Ankele (Askö Landskron) diverse Inhalte in ihrem Sortiment anzubieten. 2023 feierte die Kärntnerin bei der Weltmeisterschaft in Georgien ihr Debüt. Sie carvte in die Top drei der Gesamt-Europacupwertung und stieß heuer ins Weltcupteam.

Marco Haller

Marco Haller (AUT) belegte bei Olympia in Paris Rang sechs © Apa / Georg Hochmuth

Radrennfahrer Marco Haller (33) schrammte bei den Olympischen Spielen in Paris im Straßenrennen nur hauchdünn an einer Medaille vorbei. Er fuhr in diversen Spitzen- und Verfolgergruppen. Am Schluss sprintet er in einer siebenköpfigen Gruppe um Bronze, er wurde Sechster. Das ist das mit Abstand beste Ergebnis eines Österreichers in einem Männer-Straßenrennen in der langen Olympia-Geschichte.

Melissa Köck

Melissa Köck gewann fünf Goldmedaillen © GEPA pictures

Melissa Köck (26) eroberte bei den Olympischen Winterspielen der Gehörlosen in der Türkei fünf Goldmedaillen – im Super-G, Riesentorlauf, Slalom, Kombination und Parallelbewerb. Für die Wernbergerin, die für den SC Arnoldstein fährt, waren es die dritten Winterspiele. Die Deaflympics werden alle vier Jahre, jeweils ein Jahr nach den Olympischen Spielen ausgetragen.

Peter Pacult

Peter Pacult, Trainer von Austria Klagenfurt © GEPA pictures

Peter Pacult trainiert seit vier Jahren Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt und holt mit überschaubaren, finanziellen Möglichkeiten den maximalen, sportlichen Erfolg. Heuer wurde der 65-Jährige bei der Bruno-Gala 2024 von Spielern, Kollegen und Sportdirektoren zum „Trainer der Saison“ gewählt – noch vor Christian Ilzer, der mit Sturm Graz Meistertitel und Cupsieg geholt hatte.