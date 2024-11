Der Klagenfurter Stadtsenat tagte am heutigen Dienstag, 5. November. Einstimmig fixierten die Stadträte, dass im Dezember Isabella Jandl als Magistratsdirektorin und Florian Kühr als ihr Stellvertreter ihren Dienst in Klagenfurt aufnehmen werden.

„Es ist wichtig, dass dieses Thema erledigt ist, damit sind die neue Magistratsdirektorin und auch ihr Stellvertreter fixiert. Die Herausforderungen in der Stadt sind immer sehr anspruchsvoll, auch auf juristischer Ebene. Die neue Leitung des Inneren Dienstes wird auch jetzt in der schwierigen finanziellen Situation gefordert sein, diese zu lösen und auch die Aufgaben- und Strukturreform voranzutreiben. Ich bedanke mich bei allen Fraktionen, die diese Entscheidung mitgetragen und nun auch beschlossen haben. Mit Mag. Jandl wird eine neue Ära an der Spitze der Verwaltung im Klagenfurter Magistrat eingeleitet“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Der Beschluss im Gemeinderat steht jedoch noch aus. Stimmt dieser zu, sind Jandl und Kühr erst fix bestellt.

Stellvertreter wird Direktorin unterstützen

Die künftige Magistratsdirektorin wird damit beauftragt, im Rahmen der Aufgaben und Strukturreform eine Planstelle zum Zwecke der ständigen Stellvertretung für die Magistratsdirektorin vorzusehen. Eine zusätzliche Planstelle soll nicht geschaffen werden, sondern soll bei Freiwerden einer bestehenden Planstelle diese neue gewidmet werden. Der ständige Stellvertreter soll die Magistratsdirektorin unterstützen und Aufgaben, die der Magistratsdirektorin zukommen oder die diese übernehmen könnte unter Verantwortung und Weisung der Magistratsdirektorin besorgen, dies soweit eine Delegation gesetzlich zulässig ist