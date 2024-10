Das Thema poppte erstmals rund um den Vergleich mit Ex-Magistratsdirektor Peter Jost öffentlich auf: In den 70er-Jahren wurde von Langzeit-Bürgermeister Leopold Guggenberger (ÖVP) das Beamtentum in Klagenfurt abgeschafft. Seitdem ist das Dienstverhältnis zwischen der Stadt und ihren Bediensteten kein öffentlich-, sondern privatrechtliches. Um die Mitarbeiter dennoch abzusichern, wurde als Ersatz die Unkündbarstellung nach zehn Dienstjahren eingeführt. Zudem sollten sich die Pensionsbezüge der „Neuen“ an jenen der „Alten“ orientieren.