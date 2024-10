Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass sich ein gesamter Stadtteil über die Eröffnung der neuen Kindergruppe freut. Denn Betreuungsplätze werden dringend benötigt. Die neue Einrichtung bietet Platz für 15 Kleinkinder und wird vom Pfarrkindergarten St. Marienheim der Pfarre St. Josef Siebenhügel betrieben. Organisatorisch ist dieser in der St. Hemma-Stiftung der Diözese eingegliedert.

Die neue Gruppe „Franz von Sales“ ist eine Ergänzung zur bestehenden Kindertagesstätte „Dominicus Savio“ und wurde in einem Gebäude der Pfarre, an der Ecke Schumanngasse und Waffenschmiedgasse in Waidmannsdorf, im Oktober in Betrieb genommen. Damit wird der wachsende Bedarf an Betreuungsplätzen des Einzugsgebietes von Waidmannsdorf, mit der Alpen-Adria-Universität und dem Lakeside Park, gedeckt.

Carmen Biethan, Leiterin des Kindergartens, berichtet von stets großer Nachfrage nach Betreuungsplätzen: „Für unsere Kindertagesstätte hatten wir in den vergangenen Jahren immer doppelt so viele Anmeldungen wie zur Verfügung stehende Betreuungsplätze. Wir sind sehr glücklich, dass wir für die Familien in der Umgebung nun mit einer weiteren Kindergruppe da sein können.“

Carmen Biethan (li.) und Elementarpädagogin Birgit Buchacher (re.) © Wortwal/KK

Insgesamt werden hier nun 15 Kleinkinder in einer Gruppe mit einer Elementarpädagogin und drei Kleinkinderzieherinnen betreut. Pädagogisch setzt man auf die Prinzipien der Pikler-Pädagogik: eine feinfühlige und kindgerechte Betreuung, bei der Wohl und Wesen des Kindes im Mittelpunkt stehen. Im anschließenden Garten der Pfarre St. Josef Siebenhügel können die Kinder ein eigenes Beet bepflanzen, Obst, Gemüse und Kräuter im Verlauf der Jahreszeiten beim Wachsen beobachten und diese dann selbst verarbeiten und verkosten.

Das großzügige und lichtdurchflutete Raumkonzept der Kindergruppe wird durch einen weitläufigen Garten ergänzt © Wortwal/KK

Der Pfarrkindergarten St. Marienheim, am Standort Kanaltalerstraße 31, besteht seit dem Jahr 1957. Er bietet Platz für rund 120 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Zusätzlich besteht im selben Haus das Angebot der Kindertagesstätte Dominicus Savio für ein- bis dreijährige Kinder, in der 15 Kinder betreut werden können. Aufgrund des zunehmenden Bedarfs an der Betreuung von Kleinkindern wurde dieses bestehende Angebot nun um die Kindertagesgruppe „Franz von Sales“ in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Standort erweitert. Der Pfarrkindergarten St. Marienheim ist seit September 2023 Teil der „St. Hemma Stiftung für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche in der Diözese Gurk“.