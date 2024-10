Seit drei Wochen ist das Trinkwasser in der Landeshauptstadt mit Fäkalbakterien verunreinigt. Nach wie vor sind rund 30.000 Klagenfurterinnen und Klagenfurter (im Zentrum und Westen der Stadt) noch weitere zwei Wochen ohne sauberes Wasser. Eine konkrete Ursache dafür konnte bislang nicht gefunden werden. Für den Klagenfurter Mediziner Werner Kanovsky hätte es aber gar nicht so weit kommen müssen. Bereits vor Jahren machte sich der Facharzt für Orthopädie gemeinsam mit den beiden Veterinärmedizinern Werner und Karin Hochsteiner an die Forschung und entwickelte ein alkoholfreies Desinfektionsmittel auf Wasserbasis. Die Vorteile liegen auf der Hand: umweltschonend (weil 99,9 Prozent abbaubar), für den menschlichen Organismus ungefährlich und vor allem verträglich, frei von Alkohol und geruchlos.