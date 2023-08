Für Werner Kanovsky steht in seinem Job als Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie Hygiene und Sauberkeit an oberster Stelle. "Die herkömmlichen Desinfektionssprays sind aber nicht gerade optimal", meint Kanovsky, der mit seiner Ordination am Klagenfurter Benediktinermarkt vertreten ist. Deren Verwendung hinterließ ihre Spuren – Material, wie beispielsweise die Liegeflächen für Patienten, aber vor allem seine Hände und die seiner Mitarbeiter litten.

Gemeinsam mit Werner und Karin Hochsteiner – beide betreiben eine Tierarztpraxis in Treibach-Althofen – machte sich der Mediziner an die Arbeit, genauer gesagt an die Forschung. "Für uns war es eine lange Reise durch die Geschichte der Medizin, immer wieder sind wir auf unterschiedlichste Ansätze gestoßen", erzählt Kanovsky. Schlussendlich entdeckte das Trio die Möglichkeit, Salzwasser elektrolytisch zu behandeln. Das Resultat kann sich sehen lassen: ein alkoholfreies Desinfektionsmittel auf Wasserbasis. Die Vorteile liegen auf der Hand: umweltschonend (weil 99,9 Prozent abbaubar), für den menschlichen Organismus ungefährlich und vor allem verträglich, frei von Alkohol und geruchlos.

Geburtsstunde von Sawamed

Mittlerweile hat sich die Firma Sawamed – die Bezeichnung steht für die Anfangsbuchstaben der Wörter Salz, Wasser und Medizin – in der Branche einen Namen gemacht. Denn aus der Idee des Desinfektionsmittels entwickelte sich ein ganzes Geschäftsfeld, die Produktpalette wurde um Reinigungsmittel auf Wasserbasis erweitert. Hergestellt werden unter anderem Küchenreiniger, Allesreiniger, Bad- und WC-Reiniger, aber auch Kalklöser. "Diese biologischen Tenside auf pflanzlicher Basis sorgen für eine effiziente Reinigung und Sauberkeit. Zudem sind alle Reinigungsprodukte frei von Tierversuchen und vegan", nennt Kanovsky weitere Vorteile. In Kürze sollen auf den Markt eine Mundspülung, Zahnpasta, Nasenspülung und ein Deo kommen.

Apropos Herstellung: Entwickelt und produziert werden alle Produkte in Treibach. Aktuell gibt es die Produkte aus dem Hause Sawamed in ausgewählten Filialen von Spar zu kaufen oder über den Online-Shop.