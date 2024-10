Seit rund zwei Wochen sorgt eine Baustelle in der Pischeldorfer Straße (stadteinwärts, Höhe Fernheizwerk) für Staus, Verkehrsprobleme, lange Wartzeiten und damit verärgerte Autofahrer - und das nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Jahren kam es an derselben Stelle in regelmäßigen Abständen zu Bauarbeiten.