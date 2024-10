Dicke Luft herrscht im Klagenfurter Rathaus. Derzeit fehlen rund 53 Millionen Euro, um ein ausgeglichenes Budget 2025 erstellen zu können. Schafft man es nicht, das Geld freizumachen, tritt am 1. Jänner eine Zwölftelregelung in Kraft, Subventionen an Vereine und andere freiwillige Leistungen der Stadt werden gestrichen.