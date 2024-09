Gemeindewohnungen in der Substandard-Kategorie, Sportstätten mit Schimmel an den Kabinenwänden, Straßen, die Rumpelpisten gleichen und ein abbruchreifes Amtsgebäude am Domplatz, in dessen Keller angeblich noch das Wasser vom Unwettersommer 2023 steht – das ist nur eine kleine Auswahl der Baustellen in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Es gibt Handlungsbedarf – aber kein Geld.